TV-Debüt für Nesthäkchen Rocco: Pooth-Familie teilt bei "Grill den Henssler" private Einblicke

Köln - Verona Pooths (57) jüngster Sprössling Rocco "Roccolito" Pooth feiert mit 14 Jahren bei "Grill den Henssler" sein TV -Debüt. Zum ersten Mal tritt die ganze Familie gemeinsam gegen Star-Koch Steffen Henssler (53) an.

Die ganze Pooth-Familie am Herd (v.l.n.r.): Franjo, Verona, Diego und Rocco treten gemeinsam gegen Steffen Henssler an. © RTL

In der dritten Folge von "Grill den Henssler" (15. März, 20.15 Uhr bei VOX) wird mal wieder gekocht. Diesmal mit dem ganzen Pooth-Clan, bestehend aus Verona, Franjo (56), Diego (22) und Rocco.

Der Kleinste spuckt direkt zu Beginn ganz große Töne und meint ganz cool: "Ich rasier‘ sowieso!". Roccos Selbstbewusstsein fällt auch Moderatorin Laura Wontorra (37) auf. Sie findet: "Der steht auch ganz schön lässig in der Küche."

Unter Koch-Coach Alexander Wulf (35) wirbelt die Familie mal zu zweit, mal zu viert durch die Show und zwischendurch gibt es private Einblicke.

Verona erklärt, warum Dubai jetzt ihr Zuhause ist: "Wir waren schon immer Dubai-affin. Eine gute Freundin und ein guter Freund von Rocco sind ausgewandert und haben nur gute Sachen erzählt, auch von der Schule."

Mittlerweile seien Verona und Rocco die meiste Zeit in Dubai. Dort lernt er auf einer internationalen Schule neben Englisch auch Arabisch und findet vor allem eins an seinem neuen Leben cool: "Ich fahre überall mit dem E-Motorrad rum!"