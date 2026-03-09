TV-Debüt für Nesthäkchen Rocco: Pooth-Familie teilt bei "Grill den Henssler" private Einblicke
Köln - Verona Pooths (57) jüngster Sprössling Rocco "Roccolito" Pooth feiert mit 14 Jahren bei "Grill den Henssler" sein TV-Debüt. Zum ersten Mal tritt die ganze Familie gemeinsam gegen Star-Koch Steffen Henssler (53) an.
In der dritten Folge von "Grill den Henssler" (15. März, 20.15 Uhr bei VOX) wird mal wieder gekocht. Diesmal mit dem ganzen Pooth-Clan, bestehend aus Verona, Franjo (56), Diego (22) und Rocco.
Der Kleinste spuckt direkt zu Beginn ganz große Töne und meint ganz cool: "Ich rasier‘ sowieso!". Roccos Selbstbewusstsein fällt auch Moderatorin Laura Wontorra (37) auf. Sie findet: "Der steht auch ganz schön lässig in der Küche."
Unter Koch-Coach Alexander Wulf (35) wirbelt die Familie mal zu zweit, mal zu viert durch die Show und zwischendurch gibt es private Einblicke.
Verona erklärt, warum Dubai jetzt ihr Zuhause ist: "Wir waren schon immer Dubai-affin. Eine gute Freundin und ein guter Freund von Rocco sind ausgewandert und haben nur gute Sachen erzählt, auch von der Schule."
Mittlerweile seien Verona und Rocco die meiste Zeit in Dubai. Dort lernt er auf einer internationalen Schule neben Englisch auch Arabisch und findet vor allem eins an seinem neuen Leben cool: "Ich fahre überall mit dem E-Motorrad rum!"
Bei dieser Show wäre Rocco Pooth sofort dabei
In der Folge startet Rocco mit seinen selbst kreierten Sommerrollen, bestehend aus Nudeln, Rindfleisch und Gemüse. "Auf Instagram oder TikTok gucke ich gerne und koche die Rezepte zu Hause nach", verrät er.
Steffen Henssler ist von der Vorspeise allerdings nur wenig begeistert: "Ich hasse Sommerrollen. Sommerrollen sind für mich wie Kryptonit für Supermann."
Beim Hauptgang "Butter Chicken mit Reis und Roti", zeigt das Männer-Trio Teamwork, während Verona sich entspannt mit einem Glas Wein zurücklehnen darf.
In diesen Genuss komme die zweifache Mutter öfter, wie sie erzählt. "Allerdings hinterlassen sie die Küche auch so. Und du weißt ja, wer das dann wieder aufräumt …"
Anschließend gibt es noch einen Ausblick auf Roccos nächste TV-Premiere. Der würde nämlich gerne in die Fußstapfen seines älteren Bruders treten und bei "Ninja Warriors" mitmachen. Das lässt sich Laura Wontorra nicht zweimal sagen: "In zwei Jahren, wenn du 16 bist! Hier die offizielle Einladung. Wir haben einen Deal!"
Titelfoto: RTL