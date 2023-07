Verona Pooth zeigt verführerische Seite: So eindeutig reagieren ihre Fans

In diesem Kleid sorgte Verona Pooth am Samstag für Schnappatmung bei ihren Fans. © Montage: Screenshot/Instagram/Verona Pooth

Vor rund einer Woche reiste die 55-jährige Zweifach-Mama im Herzen Österreichs an und verzauberte seitdem Land und Leute.

Auch ihre mehr als 600.000 Insta-Fans kamen während des Trips voll auf ihre Kosten und durften kurz vor ihrer Abreise zahlreiche Schnappschüsse begutachten. In einem sommerlichen und luftigen Kleid posierte die Düsseldorferin vor jeder Menge Brennholz - verführerische Pose inklusive!

Zu vielsagend für einige Userinnen und User, die sich in der Folge in der Kommentar-Spalte nur so überhäuften mit Liebkosungen und Komplimenten. "Wunderschöne Frau" oder "Super schöne Bilder von dir. Das Kleid ist sehr schick. Genau mein Style. Sieht an dir echt mega aus", lauteten die ehrlichen Kommentare.

Dass es - wie so oft - unter ihrem Beitrag auch wieder vor nicht ganz so jugendfreien Nachrichten und einer ordentlichen Portion "Unten rum" wimmelte, bleibt an dieser Stelle lieber (fast) unbemerkt.