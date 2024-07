"Verrückte Schönheitsstandards" - Bella Thorne mit ehrlichem Geständnis

Kalifornien - Dem Model Bella Thorne (26) reicht es! Sie hat genug von den Schönheitsstandards in Hollywood und fühlt sich endlich wieder wohl.

Auf Instagram teilte Bella Thorne (26), dass sie sich lange Zeit in ihrem Körper nicht wohlfühlte. © Bildmontage: SAMEER AL-DOUMY / AFP, Screenshot/Instagram/bellathorne

In einer Instagram-Story sprach die 26-Jährige offen über ihr Selbstbild und offenbarte, dass sie sich in der letzten Zeit nicht mehr wohl in ihrem Körper gefühlt hatte.

Als Grund dafür nannte sie das Medikament Ozempic. Das wurde ursprünglich gegen Typ-2-Diabetes entwickelt, werde aber aktuell von vielen Promis genutzt, um Gewicht zu verlieren.

Bella Thorne behauptete in ihrer Instagram-Story, dass man ohne die Einnahme von Ozempic nicht mehr "mit all diesen verrückten Schönheitsstandards" mithalten könne.

Die Disney-Schauspielerin erzählt weiter, dass sie aktuell viel schwimme und spazieren gehe, weshalb sie sich mittlerweile wieder gut fühle.