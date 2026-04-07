Verstörende Fotos aufgetaucht: Neue Missbrauchsvorwürfe gegen Michael Jackson

Los Angeles (USA) - 17 Jahre nach seinem Tod werden neue, erschütternde Vorwürfe gegen Superstar Michael Jackson (†50) laut: Eine befreundete Familie wirft dem King of Pop jahrelangen sexuellen Missbrauch vor.

Michael Jackson starb 2009 im Alter von 50 Jahren. © picture-alliance/ dpa/dpaweb | epa Lambert

Es sind beunruhigende Fotos, die die britische Daily Mail nun erstmals veröffentlicht hat: Michael Jackson sitzt mit einem halb nackten Jungen auf dem Schoß auf seinem Bett und hat die Arme um den Kleinen geschlungen.

Die Aufnahmen sollen 1996 in New York und Brasilien entstanden sein. Bei dem Kind handelt es sich dem Bericht zufolge um den damals neunjährigen Dominic Cascio, den Sohn einer eng mit dem Popstar befreundeten Familie, die nun bei einem Gericht in Los Angeles Klage gegen Jackson eingereicht hat.

Dominic und seine drei Geschwister (zwei Brüder und eine Schwester) werfen dem verstorbenen Musiker vor, sie über Jahre hinweg missbraucht und manipuliert zu haben.

"Ich sehe die Angst und Verwirrung", sagte Cascio mit Blick auf die nun veröffentlichten Fotos und seine unglückliche Miene. Er gehe davon aus, dass sein trauriges Gesicht mit dem zu tun habe, was er in diesem Moment erlebt habe.