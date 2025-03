Tod von AnNa R. (†55): Rosenstolz-Kollege Peter Plate gewährt tiefen Einblick

Berlin - Die Nachricht vom völlig unerwarteten Tod der Rosenstolz-Sängerin AnNa R. (†55) kam für viele wie ein Schock: Ihr langjähriger Bandkollege Peter Plate (57) hat in einem Interview einen ehrlichen Blick in seine Gefühlswelt gegeben.

Neben Anna R. (†55) gehörte der Musiker Peter Plate (57) zu Rosenstolz. © Jörg Carstensen/dpa

Gegenüber "ntv" erinnerte sich der Sänger an das letzte Gespräch mit AnNa R. "Es war an ihrem Geburtstag und es war auch richtig lang."

Zu diesem Zeitpunkt sei Plate mit seinem Mann in Wales (Großbritannien) gewesen "und Anna war gerade dabei, Hackfleischbällchen zu machen, was sie immer an ihrem Geburtstag machte", blickte der 57-Jährige mit einem Lächeln zurück.

"Und sie meinte, ich hänge noch zwei Stunden in der Zeit, meine Eltern kommen gleich und hat mir noch erzählt, wer alles kommt", erzählte der Songwriter weiter.

Unter den Gästen seien auch noch Freunde vom Anfang der 90er gewesen, als die Geschichte der Band begann. "Unfassbar - und es war ein richtig schönes Gespräch", so der Produzent.

Doch wie kommt der Komponist mit dem unfassbaren Verlust klar? Trost schenke dem Band-Kollegen seine Arbeit, die ihm auch an die 1969 in Ost-Berlin geborene Sängern erinnere. "Ich befinde mich gerade in einem Zustand, dass sich alles unwirklich anfühlt", verlor Plate emotionale Worte.