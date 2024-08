Victoria Swarovski über Ballermann-Erfahrung: "War wild!"

Victoria Swarovski (31) hatte schon wilde Zeiten hinter sich. © Rolf Vennenbernd/dpa

Derzeit hält sich Swarovski auf der Trauminsel Mallorca auf. Urlaub steht allerdings nicht auf dem Plan. Stattdessen durfte die 31-Jährige Anfang der Woche als Taufpatin den ersten Eurowings-Heißluftballon taufen.

Am Rande der Veranstaltung schwelgt die "Let's Dance Moderatorin" in Erinnerungen. An ein Ereignis denkt sie besonders gern zurück: Ihre Ballermann-Erfahrung zu Jugend-Zeiten! "Ja, auch ich habe schon am Ballermann gefeiert", gibt Swarovski in dem Gespräch mit einem Bunte-Reporter zu.

Nach dem Abitur sei die gebürtige Österreicherin mit ihren Mädels auf die beliebte Urlaubsinsel geflogen. Und dort schien es feuchtfröhlich abgegangen zu sein, wie sie gesteht: "War wild!"

Wie wild die Party gewesen und was genau dort passiert war, daran kann sich Swarovski angeblich nicht mehr erinnern: "Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Aber ich glaub', das sagt alles, oder?"