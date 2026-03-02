"Let's Dance"-Moderatorin überrascht: So sieht Victoria Swarovski nicht mehr aus

Köln - Seit 2018 moderiert Victoria Swarovski (32) an der Seite von Daniel Hartwich (47) " Let's Dance ". Ihr Markenzeichen waren dabei stets ihre blonden Haare - doch diese sind jetzt Geschichte.

Victoria Swarovski (32) war bei "Let's Dance" erstmals mit brünettem Haar zu sehen. © Thomas Banneyer/dpa

Wer sich die Kennenlernshow der 19. Staffel am Freitagabend angesehen hat, der dürfte überrascht gewesen sein. Denn die Österreicherin führte nicht mit blonder Mähne durch die Sendung, sondern mit einer neuen brünetten Frisur.

"Anfangs war es schon ungewohnt", gibt die 32-Jährige im Gespräch mit "Bild" zu.

Zuvor hatte sie sich die Haare noch nie gefärbt. "Der Wechsel von meinem natürlichen Blond war schon heftig – aber genau das wollte ich ja", verdeutlicht Victoria.

Der erste Anblick sei für die Freundin des Red-Bull-Erben Mark Mateschitz (33) schon heftig gewesen. Sie habe sich auch gefragt, wer die Person im Spiegel sei.

"Ich mochte es aber sofort – vor allen Dingen, wie sehr meine blauen Augen jetzt noch mehr leuchten durch den Kontrast", findet Victoria.

Und auch ihrem Lebensgefährten sowie ihrem Umfeld gefalle die neue Haarfarbe. "Der ein oder andere musste zweimal hinschauen – aber jetzt haben sich alle mittlerweile dran gewöhnt", erklärt die Österreicherin.