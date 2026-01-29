Überraschung! "Let's Dance"-Liebling moderiert den Eurovision Song Contest
Wien (Österreich) - Am 16. Mai findet in der Wiener Stadthalle der 70. Eurovision Song Contest statt. Jetzt steht auch fest, wer durch das Programm führen wird. Unter anderem dabei: ein "Let's Dance"-Liebling!
Denn Victoria Swarovski (32) wird gemeinsam mit dem österreichischen Schauspieler Michael Ostrowski (53) den größten Musikwettbewerb der Welt moderieren.
"Die größte Show der Welt! Ich fühl mich sehr, sehr geehrt! Das wird eine riesengroße Gaudi!", erklärt die österreichische Popsängerin im Ö3-Radiostudio.
Als die Anfrage gekommen sei, habe sie im ersten Moment zweimal hinschauen müssen. "Aber mir war klar, dass ich sofort zusagen muss und mich dieser Herausforderung stellen will", verrät die Freundin des Red-Bull-Erben Mark Mateschitz (33) weiter.
"Victoria und Michael sind ein frisches Paar, das man so noch nicht erlebt hat", macht ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz (48) klar.
Die beiden seien "zwei motivierte, spannende und außergewöhnliche Persönlichkeiten", mit denen man das Ziel habe, das internationale Publikum mit einem aufsehenerregenden TV-Erlebnis zu begeistern.
"Let's Dance"-Star Victoria Swarovski schwärmt vom Eurovision Song Contest
"Man kann es gar nicht in Worte fassen. Ich habe schon unfassbar viele coole Sachen machen dürfen, aber der Eurovision Song Contest ist mit Abstand das Spektakulärste", erzählt Victoria, die ihren Durchbruch mit dem Sieg bei "Let's Dance" feierte.
Sie sei schon sehr aufgeregt, denn wer können schon von sich sagen, vor 170 Millionen Menschen moderiert zu haben, freut sich die 32-Jährige.
"Beim Eurovision Song Contest kommen Menschen zusammen und feiern das Leben und die Musik und genau diese Positivität macht die Show so außergewöhnlich", schwärmt sie abschließend über die größte Musik-Show der Welt.
Doch bevor sie im Mai den ESC moderieren wird, steht sie ab dem 27. Februar noch für RTL vor der Kamera. Denn dann startet die 19. Staffel der beliebten Tanzshow "Let's Dance".
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa