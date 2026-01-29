Überraschung! "Let's Dance"-Liebling moderiert den Eurovision Song Contest

Wien (Österreich) - Am 16. Mai findet in der Wiener Stadthalle der 70. Eurovision Song Contest statt. Jetzt steht auch fest, wer durch das Programm führen wird. Unter anderem dabei: ein " Let's Dance "-Liebling!

Victoria Swarovski (32) wird im Mai den Eurovision Song Contest moderieren. © Rolf Vennenbernd/dpa

Denn Victoria Swarovski (32) wird gemeinsam mit dem österreichischen Schauspieler Michael Ostrowski (53) den größten Musikwettbewerb der Welt moderieren.

"Die größte Show der Welt! Ich fühl mich sehr, sehr geehrt! Das wird eine riesengroße Gaudi!", erklärt die österreichische Popsängerin im Ö3-Radiostudio.

Als die Anfrage gekommen sei, habe sie im ersten Moment zweimal hinschauen müssen. "Aber mir war klar, dass ich sofort zusagen muss und mich dieser Herausforderung stellen will", verrät die Freundin des Red-Bull-Erben Mark Mateschitz (33) weiter.

"Victoria und Michael sind ein frisches Paar, das man so noch nicht erlebt hat", macht ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz (48) klar.

Die beiden seien "zwei motivierte, spannende und außergewöhnliche Persönlichkeiten", mit denen man das Ziel habe, das internationale Publikum mit einem aufsehenerregenden TV-Erlebnis zu begeistern.