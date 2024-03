Viel Kritik für Ricarda Raatz: Influencerin zeigt sterbenden Opa bei Instagram

Ricarda Raatz (31) erlebt derzeit eine regelrechte Hasswelle bei Instagram. © Instagram/ricardaraatz (Screenshot)

Der Grund: Ricardas Opa liegt im Sterben. Dazu sagt die Reality-Darstellerin: "Er sieht gar nicht gut aus. Das Ding ist, er isst und trinkt seit ein paar Tagen nicht mehr. Wir wissen nicht, wie lange er noch macht."

Bei ihren 262.000 Followern kommt das gar nicht gut an! Zahlreiche User haben ihrem Unmut daraufhin in Kommentaren Luft gemacht.

"Lösch diese Story! Hast du schon mal was von Würde gehört? Herrgot - was stimmt mit dir denn nicht", fordert ein User, während ein anderer Fan meint: "Wie kann man nur den sterbenden Großvater, der in seinem Bett liegt, in die Kamera halten? Kein bisschen Anstand und Respekt."

Viel Kritik also für die 31-Jährige, die die Worte ihrer Follower wohl zum Nachdenken gebracht haben. Denn nur kurze Zeit später war das Video plötzlich nicht mehr auf ihrem Kanal zu sehen.