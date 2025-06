Viele Fragezeichen nach Ausraster im TV: Haben sich Ski Aggu und Ikkimel getrennt?

Rapper Ski Aggu reagierte im TV gereizt auf Spekulationen über seine angebliche Hochzeit. (Archivbild) © Britta Pedersen/dpa

Da die beiden Künstler zuletzt gemeinsam im Rahmen einer Tour durch die USA reisten, nutzten die Moderatoren Klaas Heufer-Umlauf (41) und Palina Rojinski (40) während eines Videoanrufs in der TV-Show "Experte für Alles" am Dienstagabend die Gunst der Stunde und hakten einmal genauer nach: "Haben die beiden Turteltauben denn in Vegas nun geheiratet?"

Daraufhin ergriff der für seine makante Skibrille bekannte Rapper das Wort und erklärte gereizt: "Dikka. Ich schwöre, es nervt, dass die Presse uns immer nervt mit dieser Hochzeit! Das ist unser Ding, lasst uns einfach in Ruhe."

Anschließend wurde der "Friesenjung"-Sänger noch deutlicher: "Für euch: Wir sind jetzt offiziell getrennt!"

Auch Ikkimel meldete sich anschließend zu Wort und untermauerte die Trennung. "Wir sind getrennt", schrieb die "Keta und Krawall"-Sängerin in der Kommentarspalte unter dem Beitrag ihres angeblichen Ex-Freunds. Dieser kommentierte darauf: "Wir lieben uns aber immer noch." In seiner Instagram-Story veröffentlichte Ski Aggu kurz darauf noch ein gemeinsames Bild mit seiner "Ex", inklusive Herzchen-Emoji.

Ist das Berliner Musiker-Pärchen also tatsächlich im Guten auseinander gegangen, waren sie überhaupt jemals zusammen oder wollen sie bloß die Berichterstattung über ihr Liebesleben kaltstellen?