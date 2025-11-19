Viermal Sex im Hotel! Konstantin Wecker gesteht Liebesbeziehung zu 15-Jähriger

München - Erst vor wenigen Tagen sagte Liedermacher Konstantin Wecker (78) seine Tour ab - aus gesundheitlichen Gründen, wie es offiziell hieß. Doch jetzt die Kehrtwende: Der heute 78-Jährige gesteht ein früheres Verhältnis zu einer 15-Jährigen!

Eine heute 30-Jährige erhob in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" die Vorwürfe, dass sich Wecker vor rund 15 Jahren an sie herangemacht haben soll.



Damals habe sie den Liedermacher als Schülerin einer neunten Klasse auf einem Konzert kennengelernt. Wecker, zu diesem Zeitpunkt bereits 63 Jahre alt, soll oft mit der Minderjährigen telefoniert haben.

Als das Mädchen dann 16 Jahre geworden ist, soll es zudem viermal zu Sex in einem Hotelzimmer gekommen sein. Jetzt sagte die heute 30-Jährige, die "Beziehung" habe sie traumatisiert und sie sei noch bis heute in Therapie.

Konstantin Wecker selbst gab die laut ihm "einvernehmliche Beziehung" über seinen Anwalt zu, "die allerdings unter moralischen Maßstäben ein gänzlich unangemessenes Verhalten seiner Seite darstellte".

So sei er durch den Konsum von viel Alkohol nicht "Herr seiner Sinne" gewesen und erinnere sich kaum mehr an Details. Doch der Zeitung liegen Chatverläufe der damaligen Zeit vor, in der er die 16-Jährige "kleine Fee" und "Sternchen" nannte. Heute wolle die Geschädigte für sich einstehen, "weil es damals niemand getan hat".

Für das junge Mädchen war es die erste Beziehung, Wecker war zum damaligen Zeitpunkt mit Annik Wecker (51) verheiratet. Das Paar ließ sich 2013 scheiden.