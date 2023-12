"Erschreckende Lektion": Ex-GZSZ-Star Vildan Cirpan "weinte die gesamte Fahrt durch"

Vildan Cirpan (32) hat sich große Sorgen um ihre Hündin Luve gemacht. © Screenshot/Instagram/vildan.cirpan (Bildmontage)

Bei einem abendlichen Spaziergang ist ihr kürzlich Hündin Luve enteilt und war kurzzeitig außer Sichtweite. Nach einigen Pfiffen kehrte die Fellnase zwar zu Frauchen zurück, doch dann war der Schreck riesengroß.

"Ihre Vorderpfoten waren voller Blut und auch aus ihrem Maul floss Blut", schilderte die 32-Jährige ihren Followern bei Instagram den schrecklichen Anblick.

Zwar habe sie in der Dunkelheit keine Glasscherben in Pfoten oder Maul entdecken können, dennoch sei sie in Panik geraten und sofort mit ihrem geliebten Vierbeiner in eine Tierklinik gefahren.

Die 16 Minuten dorthin hätten sich wie eine Ewigkeit angefühlt. "Ich weinte die gesamte Fahrt durch", berichtete Cirpan bei der Social-Media-Plattform.

Denn das Tier hatte offensichtlich große Schmerzen und auch Schwierigkeiten beim Atmen. Die Promi-Dame sei fest davon überzeugt gewesen, dass eine Glasscherbe in Luves Rachen stecken würde.