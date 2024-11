Völlig drüber oder süß? So verzweifelt kämpfte AYTO-Lukas um Jennifers Herz

Düsseldorf/Hamburg - Hinter Reality-Sternchen Jennifer Iglesias (26) und Ex-Flamme Lukas Baltruschat (30) liegt eine turbulente Zeit. Die beiden lernten sich während der Show "Are You The One? Reality-Stars in Love" kennen und verliebten sich ineinander, für eine Beziehung reichte es aber nicht. Nun enthüllte Jenni, warum - und verriet noch weitaus mehr!