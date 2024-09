Sex-Streik bei "Are you the one?" - "Bin ich 'ne Bumsmaschine?"

Bei "Are you the one?" sorgt ein "No Match" für ein Meer aus Tränen und ein Geldangebot für Zoff unter den Kandidaten.

Von Sarah Popp

Thailand - Bei "Are you the one?" kommt es zum großen Tränen-Drama, als Lukas (29) und Jenny (25) klar wird, dass sie doch kein "Perfect Match" sind. Die übrigen Kandidaten schockt jedoch etwas ganz anderes!

Jenny (25) und Lukas (29) sind schockiert, dass sie kein "Perfect Match" sind. © Screenshot: RTL+ 50.000 Euro bietet Moderatorin Sophia Thomalla (34) Jenny und Lukas in der Matchbox an, um ihr "Perfect Match" zu verkaufen. Doch die beiden müssen nicht lange überlegen und lehnen das verlockende Angebot ab. "Tja, ist das Luftschloss geplatzt", empfängt Laura L. (28) die beiden zurück in der Villa und lacht hämisch. Doch als sie hört, dass der Gruppe wegen den beiden 50.000 Euro entgangen sind, wird sie stocksauer. Bei Jenny und Lukas kullern die Tränen und die 25-Jährige fragt sich, ob das vorangegangene Liebesgeständnis vielleicht doch eine Fehlentscheidung war. Pärchen-Drama gibt es auch bei Puma Gabby (23) und Lars (27), denn der geht in den Streik: "Heute Nacht gibt es kein Sex", erklärt er Gabby genervt, die ihn erneut zur Nacht im Boom Boom Room überreden will. Da kann die unersättliche 23-Jährige nur genervt mit den Augen rollen und versucht ihn weiter in Stimmung zu bringen. Are You The One? Realitystars in Love Heftiger AYTO-Streit sorgt für Furore: "Geh doch zu irgendeinem anderen Schw***!" "Junge, ich hab ne Wunde Eichel wegen dir. Und du willst sofort da wieder rein. Bin ich 'ne Bumsmaschine jetzt? Lass mir mal ne Pause", hat Lars die Schnauze voll und flüchtet schnell.

Sophia Thomalla (34) bietet Jenny und Lukas 50.000 Euro an, doch beide lehnen ganz schnell ab. © Screenshot: RTL+

Laura L. (28) ist stinksauer, dass sich Lukas und Jenny gegen das Geld für die Gruppe entschieden haben. © Screenshot: RTL+

Lars (27) hat keine Lust auf Sex, Gabby (23) versucht ihn zu überzeugen. © Screenshot: RTL+

Gabby ist enttäuscht, dass Lars keine Zeit mit ihr verbringen will. © Screenshot: RTL+

Marc-Robin (27) und Asena (22) freuen sich über den freien Boom Boom Room und lassen es erneut krachen. © Screenshot: RTL+

"Ayto": Lukas lässt es mit Linda krachen, Jenny eskaliert!

Sophia Thomalla zeigt Jenny die verpassten Szenen zwischen Linda (23) und Lukas. © Screenshot: RTL+ Nach ihrer "No Match"-Pleite müssen sich Jenny und Lukas wieder auf die anderen Singles einlassen, doch versuchen unnötigen Körperkontakt zu vermeiden. Lange hält das Versprechen jedoch nicht an. Während Jenny bei einer Party am Strand heimlich mit dem selbsternannten Sexgott Marc-Robin (27) knutscht, geht es in der Villa zwischen Lukas und Linda (23) heiß her: "Ich bin heute endlich mal wieder auf meine Kosten gekommen", freut sich die 23-Jährige und genießt die Zeit ohne Jennys wachsame Blicke. In der Matching Night kommt es zum Eklat. Sophia Thomalla holt begeistert ein Tablet hervor und zeigt Jenny Bilder von Lukas' und Lindas Knutscherei. Zu viel für die 25-Jährige, die erschrocken den Mund aufreißt. "Jenny, ok für dich?", will Thomalla süffisant wissen, doch die ist pappesatt. "Der hat mich komplett auseinander genommen. Hat mich voll verarscht", jammert Jenny und ist von Lukas "nur noch angeekelt".

Bei einer Strandparty kommt es zu einem überraschenden Kuss zwischen Jenny und Marc-Robin. © Screenshot: RTL+

Kaum ist Jenny weg, wirft sich Lukas an seine zweite Favoritin Linda ran. © Screenshot: RTL+

Als Jenny die heißen Szenen sieht, ist sie von Lukas enttäuscht und angeekelt. © Screenshot: RTL+