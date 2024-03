Vom Friseurmeister zum Instagram-Star: Damit wurde Dejan Garz über Nacht berühmt

"Ich bin dann schlafen gegangen und am nächsten Tag hatte das Video so viele Aufrufe, dass ich gedacht habe: krass", beschrieb der 29-Jährige das sogenannte "Viralgehen" seines Clips und ergänzt: "Da habe ich dann gemerkt: Okay, da passiert gerade sehr viel".

Ein einfaches TikTok-Video , das er 2018 "einfach so" hochlud, habe ihn dahin geführt, wo er heute ist. "Ich habe wirklich nur erklärt, wie man die Haare richtig wäscht, ein Thema also, das eigentlich relativ simpel und leicht erklärt ist. Ich glaube, ich habe es einfach sehr gut auf den Punkt gebracht".

Dejan Garz (29) setzt sich regelmäßig eine Echthaarperücke auf, um das Haaremachen aus Sicht der Follower zu präsentieren. © Bildmontage: Screenshot Instagram/dejangarzhairstylist

Doch womit ist der gebürtige Holzmindener eigentlich so erfolgreich? Er versucht sich in seine Zielgruppe hineinzuversetzen.

Dafür trägt er teilweise sogar eine lange Echthaarperücke. "Ich möchte das Gefühl haben, wie es ist, wenn man sich selbst die Haare macht", so der Influencer. "Ich finde als Friseur ist es ja immer einfach, wenn vor dir ein Kopf sitzt. [...] Es ist schon etwas anderes, wenn ich mir selbst die Haare style oder das vor mir mit einer Puppe mache".

Mit diesen Tutorials will er vor allem "von Mensch mit langen Haaren zu Mensch mit langen Haaren" sprechen und aus der richtigen Perspektive erklären.

Zusätzlich lässt sich der Social-Media-Aufsteiger nicht nur von großen Marken bezahlen, um ausschließlich Produkte aus dem teuren Friseurbedarf zu bewerben, ihm ist es wichtig, authentisch zu bleiben und auch Produkte aus der Drogerie für den kleineren Geldbeutel vorzustellen. Deshalb testet der Hamburger regelmäßig Shampoos, Spülungen und weitere Haarpflegeprodukte aus jedem Preissegment und gibt seine Expertenmeinung dazu ab - besonders hinsichtlich der Inhaltsstoffe.

Eine Berufung also, die sich zu seiner vorherigen Tätigkeit im Salon eigentlich gar nicht so sehr unterscheidet: "Ich möchte einfach alle abgreifen. [...] Ich gehe in die Drogerie und schaue: Was ist Schrott und was kann man wirklich gut machen".