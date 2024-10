Vom Moderator zum Reality-Teilnehmer: Jochen Schropp ist in dieser neuen TV-Show zu sehen!

Berlin - Als Moderator hat Jochen Schropp (45) seine Traumkarriere gefunden. Nun wechselt er in die Rolle des Teilnehmers - in einer neuen Show!

Am 30. Oktober wird Jochen hingegen in die Rolle des Teilnehmers schlüpfen. In der neuen Amazon-Prime-Serie "Licht Aus" zieht er mit sieben weiteren Prominenten für 120 Stunden in die komplette Dunkelheit. Dort müssen die Teilnehmer ihren Alltag meistern - schlafen, essen und verschiedenen Challenges meistern. Die Zuschauer sind dank Nachtsichtkameras immer dabei.

Bei "Promi Big Brother" wird Jochen weiterhin nur als Moderator zu sehen sein. © Thomas Banneyer/dpa

Ob wir den "SAT.1 Frühstücksfernsehen"-Moderator zukünftig in weiteren Reality-TV-Formaten sehen werden? "Wenn das so positiv umgesetzt wird, wie bei 'Licht Aus', dann würde ich es auf jeden Fall in Betracht ziehen. Dennoch kommt es darauf an, was es ist."

Mit seinem Partner habe er schon über einige TV-Formate gescherzt. Dabei wurde beiden klar: am "Sommerhaus der Stars" würden sie nicht teilnehmen.

"Allerdings würde ich sofort bei den 'Verrätern' mitmachen. Das ist eine meiner absoluten Lieblingssendungen!", offenbart der Entertainer.

Nun wird sich Jochen erstmal eine Auszeit gönnen. Die "Promi Big Brother"-Zeit ziehe viel Kraft und Energie, welche der Moderator nun wieder auftanken möchte.