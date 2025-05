29.05.2025 16:44 Von "Akte X" bis zum intimen Sex-Buch: Gillian Anderson erhält Award in München

Gillian Anderson hat schon viele starke Frauen gespielt. So etwa die Sexualtherapeutin in der Serie "Sex Education". In München bekommt sie nun einen Preis.

Von Marco Schimpfhauser

München - Berühmt wurde sie neben "Californication"-Star David Duchovny (64) in der Mystery-Serie "Akte X". Zuletzt begeisterte sie in der Netflix-Serie "Sex Education". Nun wird Schauspielerin Gillian Anderson (56) in München ausgezeichnet.

Anderson wird für Verdienste um Filmkunst geehrt

Die Schauspielerin engagiert sich für Frauen- und Kinderrechte

Ihr neuer Film "Der Salzpfad" feiert Deutschlandpremiere

US-Schauspielerin Gillian Anderson (56) wird in München mit dem "CineMerit Award" ausgezeichnet. Die Organisatoren des Filmfestes München ehren die US-Amerikanerin mit dem "CineMerit Award" für ihre Verdienste um die Filmkunst. "Anderson zeigte schon früh den künstlerischen Drang, mehr zu sein, sich stärker auszudrücken, andere Themen und Lebenswelten abzubilden", teilen die Festival-Verantwortlichen auf ihrer Homepage mit. Nicht nur vor der Kamera hat sich die 56-Jährige einen angesehenen Ruf erarbeitet. "Insgesamt dreimal war sie für den Laurence Olivier Award nominiert, den wichtigsten Theaterpreis Großbritanniens", heißt es weiter. Abseits des Rampenlichts engagiert sie sich seit vielen Jahren für Frauen- und Kinderrechte, für marginalisierte Jugendliche und für indigene Völker. Ein Einsatz, der mit der Auszeichnung ebenfalls gewürdigt werden soll. US-Star feiert Deutschlandpremiere eines neuen Films in München Treffen der ganz Großen: Das Filmfest München findet vom 27. Juni bis zum 6. Juli statt. In der Literatur sorgte Gillian Anderson mit dem Buch "WANT: Sexuelle Fantasien der Frauen im 21. Jahrhundert" für Aufsehen. Dafür sammelte sie zahlreiche intime Vorstellungen aus den Köpfen anonym bleibender Frauen. Laut Event-Machern setzte sie damit "ein Zeichen für sexuelle Selbstbestimmung" - wie auch in der genannten Netflix-Serie, die nach vier Staffeln 2023 endete. Dort spielt sie die Mutter der Hauptfigur Otis, der an seiner Schule anfängt, sich einen Ruf als Art "Dr. Sommer" für Teenager zu erarbeiten - dabei aber sein eigenes Sexleben so gar nicht unter Kontrolle zu haben scheint. Bei dem Festival - vom 27. Juni bis zum 6. Juli - feiert nun Andersons neuer Film "Der Salzpfad" seine Deutschlandpremiere. Mit Jason Isaacs (61, "Der Patriot") mimt sie ein Ehepaar, das plötzlich alles verliert und daraufhin eine mehr als 1000 Kilometer lange Wanderung unternimmt. Isaacs war zuletzt als Familienvater mit juristischen Problemen in der jüngsten Staffel der Erfolgsserie "White Lotus" zu sehen und wurde vor allem durch seine Rolle als "Lucius Malfoy" aus den Harry-Potter-Filmen einem breiten Publikum bekannt.

