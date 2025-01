Es ist offiziell: "Coupleontour"-Ina ist mit ihrem Fabi zusammen!

Berlin - Vor wenigen Monaten berichtete Ina (28) von " Coupleontour ", dass sie einen neuen Mann kennen lerne. Nun ist es offiziell: Sie und ihr Studienfreund Fabi sind in einer festen Beziehung!

Auf Instagram machte Ina (28) die Beziehung bekannt. © Instagram Screenshot: inaontour

Auf Instagram postete die Blondine ein Bild von sich und ihrem neuen Liebsten, wie sie händchenhaltend vor einem Tannenbaum stehen.

Dazu schrieb sie: "Er hat mich gefragt & ich habe JA gesagt". Fabi soll Ina noch 2024 gefragt haben, ob sie seine Freundin werden möchte, um das Jahr mit einem Happy End zu beenden.

"Mir geht es echt gut damit und ich bin verdammt glücklich so einen tollen Menschen an meiner Seite zu haben. Jemanden, bei dem ich mich nicht schämen muss, wie ich bin", so die 28-Jährige. Sie könne sich sogar vorstellen, mit ihm alt zu werden.

Im November schwärmte sie erstmals von Fabi. Die beiden lernten sich während ihres Studiums kennen. Seitdem sind sie gute Freunde gewesen. "Das Leben kann man nicht planen - ganz egal, wie sehr man es auch probiert", ergänzte Ina zu ihrem Post.