Von GNTM zu Let’s Dance: Auch sie wirbelt in der neuen Staffel über das Parkett

Potsdam - Jetzt ist es offiziell: Betty Taube (31) wirbelt 2026 über das " Let’s Dance "-Parkett – voller Vorfreude, aber auch mit Herzklopfen!

Fans kennen Betty Taube (31) von "Germany’s Next Topmodel", Talkshows, Podcasts oder Magazinsendungen. © Sebastian Gollnow/dpa

Betty wurde 2014 in der neunten Staffel von "Germany’s Next Topmodel" Vierte. Auch aus diversen Talkshows, Podcasts und Magazinsendungen ist sie einem Teil des Publikums bekannt.

2026 wagt die 31-Jährige einen neuen Schritt und tritt bei "Let’s Dance" an. "Ich habe Angst, denn alles, was ich an Tanzerfahrung habe, sind Dorffeste. Und ich bin die unsportlichste Person der Welt. Also, was soll das werden?", verrät das Model gegenüber RTL.

Doch sie sei super ehrgeizig und werde sich viel Mühe geben, um den Titel zu holen.

Besonders freue sie sich darauf, ihrer Oma von der Teilnahme zu erzählen. "Ich sag’ euch, die Enkelkinder-Punkte werden noch oben steigen", witzelt Betty.