RTL macht es offiziell: Diese TV-Legenden tanzen 2026 bei "Let's Dance"
Köln/Mallorca (Spanien) - Jetzt ist es offiziell: Auch Esther Schweins (55) und Sonya Kraus (52) werden ab Februar bei "Let's Dance" das Tanzbein schwingen. Ebenfalls wird Sängerin Nadja Benaissa (43) über das Parkett fegen.
Wie Schweins gegenüber RTL mitteilte, verspüre sie schon jetzt eine "aufgeregte Vorfreude". Doch der Respekt ist enorm: "Ich weiß noch überhaupt nicht, wie das alles gehen soll. Werden Arme und Beine miteinander arbeiten?", so die 55-jährige Schauspielerin weiter.
Dies ändert aber nichts daran, dass die TV-Bekanntheit bis in die Haarspitzen motiviert ist, um Jury und Publikum mit ihren Darbietungen zu überzeugen. Sie sagt: "In mir steckt ein Zirkuskind, das will ab und zu raus."
Auf dem offiziellen Instagram-Kanal zur Sendung verkündete der Kölner Privatsender die Teilnahme der 55-Jährigen mit den Worten: "Esther Schweins tauscht Drehbuch gegen Tanzschuhe." Wer ihr Tanzpartner wird, entscheidet sich traditionell erst in der großen Kennenlernshow.
Doch warum wagt sich die gebürtige Oberhausenerin überhaupt auf das gebohnerte Parkett? "Ich habe einfach Lust auf die große Show, auf Unterhaltung und allem voran darauf, mit vollem Fokus etwas Neues zu lernen: Tanzen!", begründet Schweins ihre Motivation.
Sonya Kraus bei "Let's Dance": "Ich bin aufgeregt ohne Ende!"
Für die Teilnahme an der RTL-Show muss die Schauspielerin bald die Insel-Idylle ihrer Wahlheimat Mallorca verlassen und nach Köln reisen. Die Live-Shows finden wie gewohnt immer freitags statt. Schweins hofft darauf, "möglichst lange dabei zu sein".
Selbiges gilt für Kult-Moderatorin Sonya Kraus. Die frühere "Talk, Talk Talk"-Gastgeberin wurde von RTL ebenfalls via Instagram als insgesamt dritte Promi-Teilnehmerin angekündigt.
"Ich bin aufgeregt ohne Ende und das als alter Showhase", gestand die Blondine im Interview. Sie habe schon lange von einer Teilnahme geträumt, habe bisher jedoch keine Zeit gehabt.
"Dann wurde ich schwanger, dann hatte ich ein Baby, dann wurde ich wieder schwanger, dann hatte ich Kleinkind und Baby, dann war ich ziemlich schwer krank und jetzt habe ich zwei pubertierende Teenies, die sowieso keine Lust auf mich haben. Also, dachte ich: perfekter Zeitpunkt!"
Auch Sängerin Nadja Benaissa tanzt mit
Wie der Kölner Privatsender inzwischen ebenfalls offiziell bestätigt hat, gehört auch "No Angels"-Sängerin Nadja Benaissa (43) zum neuen Cast der beliebten Tanz-Show.
Bei "Let's Dance" trifft das Frauen-Trio dann unter anderem auf Vanessa Borck (29), alias "nessiontour".
Die ehemalige "Princess Charming" war wenige Stunden zuvor als erste Teilnehmerin der neuen Staffel enthüllt worden. Damit hat RTL bislang ausschließlich weibliche Teilnehmer bekannt gegeben.
Erstmeldung 6.52 Uhr, zuletzt aktualisiert um 8.37 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa, Thomas Banneyer/dpa