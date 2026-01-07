RTL macht es offiziell: Diese TV-Legenden tanzen 2026 bei "Let's Dance"

Köln/Mallorca (Spanien) - Jetzt ist es offiziell: Auch Esther Schweins (55) und Sonya Kraus (52) werden ab Februar bei " Let's Dance " das Tanzbein schwingen. Ebenfalls wird Sängerin Nadja Benaissa (43) über das Parkett fegen.

Schauspielerin Esther Schweins (55) wird ab Februar bei "Let's Dance" das Tanzbein schwingen. © Thomas Banneyer/dpa

Wie Schweins gegenüber RTL mitteilte, verspüre sie schon jetzt eine "aufgeregte Vorfreude". Doch der Respekt ist enorm: "Ich weiß noch überhaupt nicht, wie das alles gehen soll. Werden Arme und Beine miteinander arbeiten?", so die 55-jährige Schauspielerin weiter.

Dies ändert aber nichts daran, dass die TV-Bekanntheit bis in die Haarspitzen motiviert ist, um Jury und Publikum mit ihren Darbietungen zu überzeugen. Sie sagt: "In mir steckt ein Zirkuskind, das will ab und zu raus."

Auf dem offiziellen Instagram-Kanal zur Sendung verkündete der Kölner Privatsender die Teilnahme der 55-Jährigen mit den Worten: "Esther Schweins tauscht Drehbuch gegen Tanzschuhe." Wer ihr Tanzpartner wird, entscheidet sich traditionell erst in der großen Kennenlernshow.

Doch warum wagt sich die gebürtige Oberhausenerin überhaupt auf das gebohnerte Parkett? "Ich habe einfach Lust auf die große Show, auf Unterhaltung und allem voran darauf, mit vollem Fokus etwas Neues zu lernen: Tanzen!", begründet Schweins ihre Motivation.