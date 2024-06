Von Rockstar geküsst: Was RTL-Legende Frauke Ludowig besonders in Erinnerung bleibt

Blickt mittlerweile auf eine beachtliche Karriere als Promi-Moderatorin zurück: RTL-Exklusiv-Legende Frauke Ludowig (60). © Düren/dpa

Im Gespräch mit dem Magazin "Promiflash" offenbart Frauke, dass ihr einer davon sogar richtig unangenehm war.

Die Rede ist von Rolling-Stones-Legende Keith Richards (80). Der hatte die blonde Moderatorin bei einem Interview für "Exklusiv" seinerzeit mal direkt auf den Mund geküsst.

"Das waren diese Rockstars aus einer anderen Zeit. Heute würde das einen riesigen Aufschrei verursachen", sagt sie zu der Situation. "Würde das heute meinen Töchtern passieren, würde ich es nicht so locker sehen."

Darüber hinaus denkt sie aber auch an schöne Momente ihrer Karriere zurück. So zum Beispiel die Treffen mit Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher (55) in Monaco und auf seiner Ranch in Texas.

"Damals wusste man natürlich noch nicht, dass ein Interview mit Michael wahrscheinlich nie wieder möglich sein würde. Solche Dinge bleiben mir schon sehr in Erinnerung", verrät Frauke.