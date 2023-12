Von wegen alt: So cool reagiert Pink auf Hater!

Für die "So What"-Sängerin ist das Älterwerden dabei vielmehr ein Segen als ein Fluch: "Was ein Segen zu leben, Jahre vor sich zu haben, stark zu sein und immer noch in der Lage zu sein, komplett fremde Personen allein dadurch aufzuregen, dass man existiert."

Auch musikalisch begeistert Pink weiterhin ihre Fans. Ihr neuer Song "All Out of Fight" wurde seit dem Release am 8. Dezember bereits über 850.000 Mal angehört.