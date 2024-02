Vor Halbzeit-Show beim Super Bowl: Usher zieht blank!

Sänger Usher (45) zeigte für die Unterwäsche-Kollektion vom "Skims" seine Model-Künste. © Screenshot/Instagram/@skims

Schon vor dem Kickoff am Sonntag im "Allegiant Stadium" in Las Vegas dürfte der "DJ Got Us Fallin' in Love"-Sänger zumindest die Dezibel-Anzeige seiner weiblichen Fans nach oben geschraubt haben.

Oberkörperfrei und nur in weißer Buchse oder mit angehobenem Shirt und angespanntem Sixpack präsentierte Usher die neue Unterwäsche-Kollektion für Herren auf der Instagram-Seite von "Skims".

Gleichzeitig macht der 45-Jährige damit auch Werbung in eigener Sache: Passend zum knappen Outfit erhalten "Skims"-Kunden zu Ushers neuem Album "Coming Home" den exklusiven Bonus-Song "Naked".

Wie es zu der ungewöhnlichen Kooperation zwischen ihm und Beauty-Püppchen Kim Kardashian kommen konnte, erklärte Usher am Montag gegenüber dem "People"-Magazin folgendermaßen: "Kim ist eine langjährige Freundin von mir, die meine Arbeit immer unterstützt hat. Deshalb war die Zusammenarbeit, die unsere beiden heiß erwarteten Veröffentlichungen unterstützt, vollkommen logisch."