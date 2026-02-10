Vor "Let's Dance"-Start: Das erwartet Ross Antony von seinem zukünftigen Tanzpartner

Köln - Es dauert nicht mehr lange, dann startet endlich die 19. Staffel von " Let's Dance ". Mit dabei ist auch Schlagerstar Ross Antony (51), der sich freut, aber auch genaue Vorstellungen hat.

Ross Antony (51) hat klare Vorstellungen, was seinen Tanzpartner bei "Let's Dance" betrifft. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

"Ich springe aus meiner Komfortzone heraus", macht der Sänger in einem Interview bei RTL klar, denn er sei jemand, der gerne aufgibt.

Deshalb benötige er an seiner Seite auch einen Profitänzer oder eine Profitänzerin, der/die ihn motiviere, wie er weiter verrät - allerdings auf eine nette Art und Weise.

Wichtig sei für den 51-Jährigen zudem, dass sein zukünftiger Tanzpartner Geduld habe und mit ihm Wiederholungen mache, "bis es sitzt."

In der beliebten Tanzshow will Ross eine neue Seite von sich zeigen. Zudem sei für ihn wichtig, "über mich hinauszuwachsen", so der Sänger, dessen Mutter ihn immer einen Duracell-Hasen genannt habe.

Klar scheint für den Deutsch-Briten zu sein, dass bei ihm nicht alles optimal verlaufen wird. "Man hat Angst natürlich, dass irgendwas schiefläuft - und bei mir wird auf jeden Fall was schieflaufen", so der Schlagerstar.