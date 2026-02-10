Ihren Freund? Ginger Costello-Wollersheim überrascht mit Aussage

Köln/Kolumbien - Ginger Costello-Wollersheim gehört zu den zwölf " Reality Queens ", die sich durch den Dschungel Kolumbiens schlagen werden. Vor dem Start überrascht die 39-Jährige mit einer lustigen Aussage.

Ginger Costello-Wollersheim (39) hat mit einer überraschenden Aussage aufhorchen lassen. © Foto: RTL / Benno Kraehahn / Hintergrund KI-generiert

Denn in einem Gespräch mit RTL verrät die Noch-Ehefrau von Rotlicht-Ikone Bert Wollersheim (74), wen sie während ihrer Reise nach Südamerika am meisten vermissen wird.

Und die Antwort sorgt für reichlich Schmunzeln.

"Kann ich das jetzt hier sagen?", will sie zunächst wissen, um dann hinterher zu schieben: "Ich werde meine Hunde eigentlich schon ein bisschen mehr vermissen als meinen Freund."

Seit Mai des vergangenen Jahres ist das ehemalige Webcam-Girl mit ihrem Partner Lukas liiert. Inzwischen wohnt das Paar auch schon zusammen.

"Nee! Der reißt mir den Kopf ab, wenn er das sieht!", bereut Ginger den ausgesprochenen Satz, weshalb sie ihre Aussage schnell korrigiert.

"Natürlich vermisse ich meinen Freund am meisten – und dann meine Hunde", gibt sie schlussendlich doch zu.