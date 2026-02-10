Fans bezeichnen sie als "Rabenmutter": Anna Hofbauer reagiert auf Vorwurf
Füssen (Allgäu) - Nachdem Anna Hofbauer (37) ihre Karriere als Ginny Potter in Hamburg beendet hatte, zog sie nicht nur mit Mann und Kindern nach Berlin, sondern sicherte sich auch direkt den nächsten Musical-Job. Allerdings nicht in der Hauptstadt. Die einen feiern die berufstätige Mama, andere bezeichnet sie als "Rabenmutter".
Inzwischen ein eher seltener Anblick: Die ehemalige "Bachelorette" meldet sich persönlich in ihrer Instagram-Story zu Wort.
Der Grund: Zum einen, um danke zu sagen, an alle die, die ihr zu ihrer Leistung in der Hauptrolle als Johanna im Musical "Die Päpstin" zu gratulieren. Für 37-Jährige ist es bereits das zweite Mal, dass sie in diese Rolle schlüpfen darf.
Zum anderen eine kleine Verteidigung gegenüber all denen, die ihr vorwerfen, eine "Rabenmutter" zu sein, da sie sich wegen ihres Jobs für rund einen Monat ohne die Kinder in Füssen und nicht in Berlin aufhalte.
"Meine Kinder, denen habe ich einfach eine Lunchbox gepackt. Die habe ich in Berlin sitzen lassen, alleine. Die sind jetzt, finde ich, auch alt genug. Mit drei und sechs kann man sich auch schon irgendwie selber über die Runden bringen", konterte die Schauspielerin die in ihren Augen absurden Nachfragen auf ironische Art.
Natürlich habe sie ihre beiden Sprösslinge nicht einfach irgendwo alleine gelassen: "Also was soll das? Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich bin auch keine Rabenmutter. Ich bin einfach nur eine Frau, die ihre Arbeit liebt", so ihre Ansage.
Anna Hofbauer muss sich für Kinderbetreuung rechtfertigen
Ganz selbstverständlich passe aktuell eben ihr Mann, Schauspieler Marc Barthel (36, "Notruf Hafenkante") auf die gemeinsamen Kids auf.
"Zusammen mit einem ganz tollen Mann, kann ich das alles verbinden", verdeutlichte sie, dass Muttersein nicht der Verzicht auf eigene Wünsche bedeutet.
Trotzdem könnten sich alle Meckernden beruhigen: "Die kommen aber morgen hierher, zusammen mit Marc. Da freue ich mich sehr und dann bleiben sie auch bei mir, bei ihrer Mutter."
Wie man heutzutage überhaupt noch so denken könne, sei für die berufstätige Zweifach-Mutter unverständlich.
Mit der Hoffnung alle von ihr genannten "Oh-mein-Gotts" aus dem Weg zu räumen, verabschiedete sich die ehemalige Wahl-Hamburgerin schließlich in den Dienstag.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot Instagram/anna_hofbauer.official