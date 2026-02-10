Angriffe, Drohungen und Unterstellungen: Ex-Sprecher der Tagesschau bricht Schweigen

Hamburg - Mehr als zwei Jahre lang hielt sich der ehemalige Tagesschausprecher aus Vorsicht zurück. Jetzt will Constantin Schreiber (46) sein Schweigen brechen und wieder über den Islam sprechen.

Constantin Schreiber (46) sprach jahrelang nicht mehr öffentlich über den Islam. © Uwe Zucchi/dpa

Nach seinem Bestseller "Inside Islam" und der ARD-Reihe "Moscheereport" wurde Schreiber zum Ziel zahlreicher Drohungen, bei einer Lesung an der Universität Jena schmierte ihm ein unbekannter Mann gar eine Torte ins Gesicht.

Um sich und seine Familie zu schützen, kündigte er 2023 an, sich nicht mehr öffentlich zum Islam zu äußern.

"Angriffe, Unterstellungen und die permanente Zuschreibung von Motiven zeigten irgendwann Wirkung. Man fängt an, jedes Wort dreimal umzudrehen. Man wägt ab, zögert. Und irgendwann fragt man sich: Lohnt sich das noch?", schrieb der Journalist am Dienstag zu einem Instagram-Post.

"Ich habe mir damals Schweigen selbst auferlegt. Aus Vorsicht. Aus dem Wunsch heraus, Debatten nicht weiter zu verhärten. Aus Ratlosigkeit, wohin all das führt", so Schreiber.

Er habe daher lange geschwiegen, doch das sei keine Lösung.

"Das ist nicht richtig. Und deswegen spreche ich am 19. März in Berlin in meiner Late Night über den Islam", kündigte der 46-Jährige an.