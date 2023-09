Vor Urteilsverkündung: Ashton Kutcher und Mila Kunis sprachen sich für Vergewaltiger aus

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Am Donnerstag wurde Danny Masterson (47) wegen Vergewaltigung zu 30 Jahren Haft verurteilt. Mehrere gute Freunde von ihm sollen zuvor noch versucht haben, seine Strafe mithilfe von Briefen an das Gericht zu mildern. Ohne Erfolg. Nun hagelt es im Netz Kritik.

Mila Kunis (40) und ihr Ehemann Ashton Kutcher (45) sprachen sich für Danny Masterson aus. © Anna Webber / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Mit diesem Versuch, ihrem Schauspielkollegen zu helfen, scheinen sich unter anderem auch die Hollywood-Stars Ashton Kutcher (45) und Mila Kunis (40) keinen Gefallen getan zu haben.

Den verurteilten Sexualstraftäter, der 2003 zwei Frauen vergewaltigt hat, kennen die beiden noch von den Dreharbeiten der Erfolgsshow "Die Wilden Siebziger". Somit stehen die drei bereits seit 25 Jahren in Kontakt - eine lange Zeit, in der sich eine innige Freundschaft entwickelt hat.

Wie eng sich die Schauspieler tatsächlich stehen wird in den Briefen deutlich, die Kunis und Kutcher dem Gericht geschrieben hatten. Unter anderem berichteten CNN, E Online und The Hollywood Reporter.

Darin beschrieb das Ehepaar Masterson nicht nur als einen Freund – Kunis bezeichnete ihn gar als Bruder-Figur – und "hingebungsvollen Kollegen", sondern auch als Vorbild.

"Als Freund hat Danny einen durchweg positiven Einfluss auf mich gehabt", heißt es in Kutchers Brief. "Er ist ein außerordentlich ehrlicher und aufrichtiger Mensch." Er habe ihn in all den Jahren nie angelogen und sei nicht nur für ihn, sondern auch für alle anderen ein außerordentlich guter Freund und Bruder gewesen.

"Seine stetige Unterstützung und seine verständnisvolle Präsenz machen ihn zu einer zuverlässigen Stütze und Quelle des Trostes für uns alle", schrieb Kunis.

Zudem betonten sowohl Kutcher, als auch seine Frau, dass Danny dafür verantwortlich sei, dass die beiden nie den Drogen verfallen seien. Dafür seien sie ihm bis heute dankbar.