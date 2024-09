Vor VIP-Zelt "Käfer": Konzert-König beim Koks-Kauf auf der Wiesn erwischt!

München - Spätestens seit der zehn Mega-Konzerte von Adele (36) in München ist der Name Klaus Leutgeb (54) in der Veranstaltungsbranche weltbekannt. Der Österreicher ließ für den britischen Mega-Star eine eigene Arena inklusive "Adele World" bauen. Nun hat sich der Konzert-König auf dem Oktoberfest Ärger mit den Behörden eingehandelt.