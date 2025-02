Vorgeschmack auf neues Album: Pete Doherty kommt mit seiner Kunst wieder nach Berlin

Berlin - Als Musiker ist Peter "Pete" Doherty (45) vielen Menschen ein Begriff. Mit Bands wie "The Libertines" oder "The Puta Madres" tourte er um die ganze Welt und macht es zum Teil noch immer.

Schon zum zweiten Mal ist Pete Doherty (45) nach Angaben der Galerie mit einer Ausstellung in Berlin. © Henning Kaiser/dpa

In einer Berliner Galerie werden nun Kunstwerke des Musikers gezeigt. Einige Bilder der Ausstellung hat der 45-Jährige seinen Angaben zufolge mit seinem eigenen Blut gemalt.

Die Bilder beschäftigen sich mit den verschiedenen Episoden seines Lebens. So sind laut der Galeristin und Kuratorin Janine Bean die Blutbilder etwa in der Zeit seiner Beziehung zu dem Model Kate Moss (51) entstanden. Doch sie zeigen auch schematische Bleistiftzeichnungen von Tieren und Menschen in Verbindung mit Textbausteinen seiner Songs.

Bis zum 26. April können Besucher in der "janinebeangallery" die knapp über 20 Kunstwerke der "Peter Doherty - Felt Better Alive"-Schau sehen.

Anfang der 2000er-Jahre wurde der Brite mit seiner Band "The Libertines" weltberühmt. Zwischenzeitlich war er vor allem für seine Drogensucht bekannt. Der Dokumentarfilm "Peter Doherty: Stranger In My Own Skin" aus dem Jahr 2023 wurde von seiner heutigen Ehefrau Katia de Vidas gedreht und beschäftigt sich mit dieser Episode seines Lebens.

Schon zum zweiten Mal ist er nach Angaben der Galerie mit einer Ausstellung in Berlin. "Einige dieser Gemälde sind schon vor langer Zeit entstanden", sagte Doherty bei der Eröffnung der Ausstellung am Donnerstag in Berlin.