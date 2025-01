"Let's Dance"-Star nach Kinderarzt-Besuch fix und fertig: "Traf mich wie ein Schlag!"

Christina Hänni (34) wird nach einem Besuch beim Kinderarzt emotional. © Bildmontage: Instagram/christina.haenni (Screenshots)

Mitte Juni brachte die "Let's Dance"-Profitänzerin ihr erstes Kind zur Welt. Auf Instagram gewährt sie ihren 380.000 Fans seitdem ungefilterte Einblicke in ihren neuen Alltag. Und man muss festhalten: Der Säugling hat Mama und Papa fest im Griff.

Nun stand mal wieder ein weiterer Medizincheck an. Das Ergebnis wollte Hänni ihrer Community natürlich nicht vorenthalten. Eine Sache habe ihr dabei "wirklich ein weinendes Auge" verursacht.

Aktuell schläft ihre Tochter noch im Beistellbettchen in direkter Nähe zur Ehe-Koje. Laut Ärztin eine Situation, die schon bald zur großen Gefahr werden kann, da die Kleine sich toll entwickelt und schon sehr weit sei für ihr Alter.

Man habe Christina daher empfohlen, so schnell wie möglich auf ein normales Babybett zu wechseln. Schon bald würde ihre Tochter anfangen, sich am Gitter hochzuziehen. Dabei könnte sie herausfallen und sich schwer verletzen, so der Hinweis.