Tochter von Charlie Sheen: Erotik-Star spricht über Beauty-OP! "Leute sagten, ich sehe aus wie mein Dad"

Los Angeles (USA) - Als Tochter der Skandal-Promis Charlie Sheen (59) und Denise Richards (54) wurde Sami Sheen (20) quasi für das Leben in der Öffentlichkeit geboren. Doch dieses kommt bekanntlich mit seinem Preis, so muss das Erotik-Model immer wieder fiese Kommentare über sich ergehen lassen. Einige führten sogar dazu, dass sie sich im vergangenen Jahr unters Messer legte!

Sami Sheen (20) hat schon mehrere Beauty-OPs hinter sich. © Montage: Instagram/samisheen

Die Entscheidung, nur kurz nach ihrer Volljährigkeit eine Karriere auf OnlyFans zu starten, sorgte bei ihrem Vater zunächst für heftiges Kopfschütteln. Für ihren Job als Erotik-Star ließ Sami sich sogar die Brüste vergrößern.

Doch diese Entscheidung traf sie reinen Gewissens, sogar ihr berühmter Papa unterstützt sie mittlerweile. Anders sieht es mit einem weiteren Beauty-Eingriff aus, den sie ebenfalls im vergangenen Jahr durchführen ließ: Die 20-Jährige wurde an der Nase operiert!

"Die Leute sagten, ich sehe aus wie mein Dad", berichtet Sami in der neuesten Folge der Reality-Show "Denise Richards & Her Wild Things". "Neulich bekam ich tatsächlich einen Kommentar von jemandem, der meinte: 'Du wirst nie so hübsch sein wie deine Mama.'"

"Ich habe diesen verdammten Zinken im Gesicht", sagt Sami Sheen zu ihrer Mutter. Als diese widerspricht, betont sie: "Mama, ich bezahle buchstäblich für deine Nase."