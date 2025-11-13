Während sie Autogramme verteilte: Ariana Grande bei Premiere von Fan attackiert

Singapur - Schockmoment bei der "Wicked: Teil 2"-Premiere in Singapur: Ariana Grande (32) ging gerade mit ihren Schauspielkollegen den gelben Teppich (angelehnt an die gelbe Straße aus "Der Zauberer von Oz") entlang, als sie plötzlich von einem Fan attackiert wurde.

Ariana Grande (32) wurde am Donnerstag während der "Wicked: Teil 2"-Premiere von einem Fan beinahe umgerannt. © HENRY NICHOLLS / AFP

Was für ein Schreck: Wie aus dem Nichts rannte am Donnerstagabend (Ortszeit) plötzlich ein Mann auf Grande zu, die gerade dabei war, Autogramme an Fans zu verteilen. Kaum war er bei ihr angekommen, packte er sie, dreht sie um und zog sie an sich.

Gleich mehrere Videoaufnahmen in den sozialen Medien zeigen den Augenblick, in dem die Glinda-Darstellerin vor Panik zusammenzuckt, während ihr ihre Freundin und Kollegin Cynthia Erivo (38, spielt Elphaba) zur Seite eilt.

Entsetzt zerrt sie den Mann, der lange schwarze Haare mit blauen Strähnchen darin trug, von Grande und schreit ihn an. Anschließend schreiten auch schon die Security-Männer ein und bringen den Eindringling fort.

Während die "we can't be friends"-Sängerin noch immer erschrocken nach Luft schnappt, nimmt Erivo sie in den Arm. Auch Michelle Yeoh (63, spielt Madame Akaber) spricht aufmunternd auf die 32-Jährige ein, um sie zu beruhigen.

