Während sie Autogramme verteilte: Ariana Grande bei Premiere von Fan attackiert
Singapur - Schockmoment bei der "Wicked: Teil 2"-Premiere in Singapur: Ariana Grande (32) ging gerade mit ihren Schauspielkollegen den gelben Teppich (angelehnt an die gelbe Straße aus "Der Zauberer von Oz") entlang, als sie plötzlich von einem Fan attackiert wurde.
Was für ein Schreck: Wie aus dem Nichts rannte am Donnerstagabend (Ortszeit) plötzlich ein Mann auf Grande zu, die gerade dabei war, Autogramme an Fans zu verteilen. Kaum war er bei ihr angekommen, packte er sie, dreht sie um und zog sie an sich.
Gleich mehrere Videoaufnahmen in den sozialen Medien zeigen den Augenblick, in dem die Glinda-Darstellerin vor Panik zusammenzuckt, während ihr ihre Freundin und Kollegin Cynthia Erivo (38, spielt Elphaba) zur Seite eilt.
Entsetzt zerrt sie den Mann, der lange schwarze Haare mit blauen Strähnchen darin trug, von Grande und schreit ihn an. Anschließend schreiten auch schon die Security-Männer ein und bringen den Eindringling fort.
Während die "we can't be friends"-Sängerin noch immer erschrocken nach Luft schnappt, nimmt Erivo sie in den Arm. Auch Michelle Yeoh (63, spielt Madame Akaber) spricht aufmunternd auf die 32-Jährige ein, um sie zu beruhigen.
In Videos von dem Schockmoment ist Ariana Grande das Entsetzen förmlich ins Gesicht geschrieben
Übeltäter bekennt sich stolz zu seiner Tat
Es dauerte nicht lang, bis Fans der Musikerin herausfanden, um wen es sich bei dem Übeltäter handelte.
So steckte Johnson Wen dahinter, der sich online auch "Pyjama Man" (deutsch: Schlafanzug-Mann) nennt. Er selbst teilte nach dem Vorfall ein Video auf seinem Instagram-Account und schwärmte: "Liebe Ariana Grande, danke, dass ich mit dir über den gelben Teppich springen durfte."
Wen ist bekannt für derartige Gefühlsausbrüche auf Promi-Veranstaltungen. So war er erst im Juni dieses Jahres während eines Katy-Perry-Konzerts auf die Bühne gesprungen. Im August jagte er dem Sänger The Weeknd (35) auf dessen Gig einen Schrecken ein.
Der "Pyjama Man" teilt online selbst ein Video von dem Vorfall
Welche Konsequenzen den "Pyjama Man" nach dem Vorfall bei der Premiere nun erwarten, ist unklar. Er selbst scheint sich - trotz kurzzeitiger Festnahme - für die Aktion zumindest lautstark zu feiern. Und das, obwohl er der Musikerin damit einen wirklichen Schrecken eingejagt haben dürfte. Schließlich leidet Grande seit dem Terroranschlag auf ihr Konzert in Manchester im Jahr 2017 unter einer posttraumatischen Belastungsstörung.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/pyjamaman, HENRY NICHOLLS / AFP