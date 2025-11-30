Waren Drogen Schuld? Ex-Kollege packt über Tod von Wrestling-Ikone Hulk Hogan aus

Clearwater (USA) - Er war Wrestling-Star, Serien-Held und sogar Comicfigur-Vorlage: Hulk Hogan (bürgerlich: Terrence "Terry" Gene Bollea, †71) begeisterte eine ganze Generation, bis er im Juli schließlich an einem Herzinfarkt verstarb . Wie tragisch sein Ende wirklich war, hat nun Ex-Kollege und Freund Ric Flair (bürgerlich: Richard Morgan Fliehr, 73) verraten.

Ric Flair (bürgerlich: Richard Morgan Fliehr, 73) war Wegbereiter und enger Freund von Hulk Hogan (†71). Bis zu seinem Tod sollen sie beinahe täglich telefoniert haben, so Flair. © Jason Kempin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Der "Nature Boy" war kürzlich im US-amerikanischen "Double Coverage Podcast" zu Gast und hat dort die traurigen Details zum Tod seines langjährigen Weggefährten ans Licht gebracht.

"Ich sprach mit ihm am Tag, bevor er starb", beginnt Flair, der noch vor drei Jahren selbst im Ring stand, das Gespräch - und kommt dann schnell zum Punkt: "Ich sollte das nicht sagen. Aber was ihn getötet hat, waren Straßendrogen."

Was genau der "Hulkster" genommen haben soll, verrät der 73-Jährige zwar nicht. Allerdings liegt der Schluss nahe, dass es sich um schwere Schmerzmittel wie etwa Opioide gehandelt haben könnte. Immerhin hat Hogan selbst mehrfach öffentlich eingeräumt, auf diese zurückzugreifen, um seine Leiden zu lindern.

Am Ende sei sein Bedarf sogar so groß gewesen, dass "die Ärzte es nicht mehr länger mit ihrem Gewissen vereinbaren konnten und ihm keine Medikamente mehr verschrieben", berichtet Flair nun im Podcast.

Die traurige Folge: Hogan habe sich "das Zeug" selbst von der Straße besorgt. "Und sein Körper sagte einfach: 'Weißt du was? Ich kann nicht mehr'", führt der 73-Jährige aus.