Maite Kelly offen und ehrlich: Schlagersängerin gibt intime Details preis

Köln - Maite Kelly (45) gehört inzwischen zu den größten Stars des deutschen Schlagers. Jetzt hat die Musikerin intime Einblicke gegeben, wie ihre Songs zustande kommen.

Gemeinsam mit Roland Kaiser (73) hat Maite Kelly (45) den Hit "Warum hast du nicht nein gesagt" gesungen. © IMAGO / osnapix

Ihren großen Durchbruch in der Schlagerszene feierte sie mit dem Lied "Warum hast du nicht nein gesagt", den sie gemeinsam mit Roland Kaiser (73) sang.

"Ich habe mir im Tagtraum sehr oft gewünscht, dass ich einen Song für Roland Kaiser schreibe", gesteht Maite gegenüber "BILD".

Als dieser ihr dann die Chance gegeben habe, sei ihr die Hauptmelodie nachts im Traum eingefallen, wie sie verrät. "Ich bin aufgewacht und habe sie damals sofort in mein Diktiergerät eingesungen", verdeutlicht die 45-Jährige.

Doch wie bei jedem Menschen haben die Sängerin auch schon Alpträume heimgesucht. "Ich hatte immer wieder den Traum, dass ich unvorbereitet und ohne Bühnenkostüm in meinem Pyjama auf die Bühne musste, weil ich im Stau stand", so Maite.

Daraufhin habe ihr der 73-jährige Kaiser einen Tipp gegeben, denn "seitdem reise ich vor Konzerten immer eine Nacht früher an", wie sie ausführt.