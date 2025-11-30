Ruby O. Fee zieht blank: Ob Matthias Schweighöfer da eifersüchtig wird?
Berlin - Schauspielerin Ruby O. Fee (29, "Army of Thieves") geizt nicht mit ihren Reizen.
Für das "Fräulein Magazin" ließ sich die 29-Jährige hüllenlos fotografieren.
Vor der Kamera präsentierte sich die Freundin von Hollywoodstar Matthias Schweighöfer (44) total schnörkellos.
Ihre dunkle Wallemähne umschmeichelt in der Fotoreihe ihren Körper. Dabei wird mit Blick auf die Ästhetik auf Natürlichkeit gesetzt.
Die Schauspielerin sagte, sie wolle mit den Bildern auch Selbstbestimmung verkörpern.
"Ich fühle mich zu Frauen hingezogen, die echt, vielschichtig, unvollkommen und vollkommen menschlich sind. Ich möchte Charaktere erforschen, die sich weiterentwickeln, die kämpfen, die sich neu erfinden", erzählte sie dem Magazin.
Seit 2019 ist Ruby O. Fee mit Matthias Schweighöfer zusammen und drehte mit ihm auch erfolgreiche Filme. Aktuell läuft ihr neuer Streifen "Das Leben der Wünsche" im Kino.
Titelfoto: Georg Wendt/dpa