Was Schnee-Cathy kann, kann auch diese Promi-Dame! Zumindest fast ...

München - Der Wintereinbruch in München und dem restlichen Bayern hat viel Schnee in den Freistaat gebracht. Cathy Hummels (35) nutzte diese Gelegenheit, um abzutauchen . Und auch Giulia Siegel (49) freute sich über die weiße Pracht.

Cathy Hummels (35, l.) und Giulia Siegel (49) haben sich sehr gefreut. © Montage: Screenshot/Instagram Cathy Hummels, Screenshot/Instagram Giulia Siegel

Wie sehr? Das wird beim Blick auf Instagram klar!

Auf ihrem Kanal hat die gebürtige Münchnerin in der Nacht auf den heutigen Sonntag einen Videoclip hochgeladen, in welchem laut ihr eine "Tiefschnee-Challenge in der Großstadt" im Mittelpunkt stand.

Was es damit auf sich hat? Ganz einfach: Nach der kurzen Anmoderation ging es für Siegel mit einem beherzten Sprung ab in den Schnee. Ganz ähnlich wie es zuvor am Samstag bereits Hummels hinter sich gebracht hatte - jedoch mit einer Abweichung.

Im Gegensatz zu der 35-Jährigen, die nur in einem Bikini (!) abgetaucht war, trug Siegel etwas mehr am eigenen Leib. Genauer gesagt: erheblich viel mehr.

Dick eingepackt wurde eine Runde gekrault, in der weißen Pracht gerollt und diese dann natürlich noch in die Luft befördert.

Ganz so hart wie Hummels war Siegel somit zwar nicht unterwegs, ihrer guten Laune tat das aber keinerlei Abbruch.