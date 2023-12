München versinkt im Schnee-Chaos! Das bringt Cathy Hummels auf Idee

München - München und große Teile des Freistaats versinken im Schnee: An Flughäfen geht nichts mehr, Bahnen stehen still, auf Straßen herrscht Chaos . Cathy Hummels lässt sich von der weißen Pracht jedoch nicht stoppen - im Gegenteil!

Cathy Hummels (35) liebt Schnee! © Montage: Screenshot/Instagram Cathy Hummels

Statt es sich in den eigenen vier Wänden bei einer Tasse Kaffee oder Tee gemütlich zu machen und ganz entspannt die weiter vom Himmel rieselnden Flocken zu bewundern, hat es die 35-Jährige am heutigen Samstag dorthin gezogen, wo derzeit wohl nur die wenigsten freiwillig sein wollen: ins Freie.

Und das nicht etwa dick eingepackt samt Mütze und Schal, sondern lediglich mit einem Bikini bekleidet!

Natürlich hat Hummels bei ihrem kleinen Ausflug an die 695.000 Menschen, die ihr derzeit auf Instagram folgen, gedacht - und sich filmen lassen.

Laut lachend und zu "Magic Moments" von Perry Como ruft die Influencerin und Moderatorin, die unter anderem bei "Kampf der Realitystars" zu sehen ist, in dem Video erst "Was mache ich eigentlich?", nur um sich anschließend nach vorne in den Schnee fallen zu lassen.

"War 'ne Runde im Schnee schwimmen", kommentiert Hummels den entsprechenden Beitrag auf der Social-Media-Plattform. "Ich liebe Schnee!" Ihr Tipp an alle, die aufgrund des Wetters, das sogar dafür gesorgt hat, dass das Bundesligaspiel des FC Bayern München gegen den 1. FC Union Berlin abgesagt werden musste, "daheim gefangen" sind? "Macht das Beste draus."

Ihre Followerschaft ist nach dem Betrachten des Clips hin- und hergerissen. Zwar wird Hummels von vielen gefeiert, andere sind sich jedoch sicher: Diese Idee der Bayerin wird mit einer Erkältung und einer Blasenentzündung enden.