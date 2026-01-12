Was geschah mit Eleven? "Stranger Things"-Schauspielerin bezieht erstmals Stellung

Los Angeles - Seit dem Ende der Netflix -Serie "Stranger Things" rätseln die Fans um ein mögliches Happy End für den Hauptcharakter "Eleven". Nun positionierte sich die Schauspielerin Sadie Sink (23) überraschend zu den zahlreichen Spekulationen.

Sadie Sink (23) besetzte ab der zweiten Staffel von "Stranger Things" die Rolle von "Max Mayfield". © Frederic J. BROWN / AFP

In der "The Tonight Show" sprach die "Max Mayfield"-Darstellerin offen über das Ende der beliebten Horror-Serie. "Ich habe Zweifel daran, dass Eleven überlebt hat", erklärte sie dem Moderator Jimmy Fallon (51) und widersprach damit den Hoffnungen vieler Zuschauer.

Die 23-Jährige wurde offen auf das Schicksal von "Elfie" angesprochen - die sich im Finale geopfert hatte, um die Schattenwelt zu zerstören. Bislang lieferte die Serie keine eindeutige Antwort auf ihr endgültiges Ende.

Der Hollywood-Star gehe jedoch persönlich davon aus, dass die beliebte Figur gestorben sei. "Diese Sichtweise ist möglicherweise provokant aber konsequent", sagte Sink.

Besonders kritisch blicke sie auf die letzte Szene, in der Mike seinen Freunden erzählt, dass Eleven möglicherweise überlebt habe.

Für Sink ist diese Version weniger eine Tatsache als vielmehr ein emotionaler Schutzmechanismus. "Die Geschichte half den Figuren dabei, Abschied von ihrer Kindheit und dem Erlebten zu nehmen", räumte die Schauspielerin ein.