Wassermassen überfluten Insel: Jason Momoa muss mit Familie flüchten

Hawaii (USA) - Der US-Bundesstaat Hawaii hat nach heftigen Regenfällen derzeit mit schweren Überflutungen zu kämpfen, Tausende mussten bereits ihre Häuser verlassen. Jetzt musste auch Schauspieler Jason Momoa (46) vor den Fluten flüchten.

Schauspieler Jason Momoa (46) muss vor den heftigen Überflutungen auf Hawaii flüchten. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Der "Aquaman"-Darsteller, der in North Shore auf der Insel Oahu zu Hause ist, erzählte seinen Fans auf Instagram, dass er gemeinsam mit seiner Familie das Haus verlassen musste, da ein heftiger Sturm drohte, auf den Küstenabschnitt zu treffen.

"Wir sind vorerst in Sicherheit, aber es gibt viele Menschen, denen es nicht so ergangen ist - deshalb senden wir ihnen unsere ganze Liebe", so der 46-Jährige.

In North Shore gehe es "ziemlich heftig zur Sache", auch seien inzwischen über 100.000 Menschen ohne Strom. "Passt gut auf euch auf da draußen", appellierte Momoa an die Menschen.

Der Schauspieler teilte auf Instagram Videos, die die massiven Auswirkungen der tagelangen Regenfälle zeigen. Ganze Straßenzüge wurden von den Wassermassen zerstört, Bäume entwurzelt. US-Medien berichteten, es handele sich um die schlimmsten Überflutungen der vergangenen 20 Jahre.