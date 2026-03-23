Wassermassen überfluten Insel: Jason Momoa muss mit Familie flüchten
Hawaii (USA) - Der US-Bundesstaat Hawaii hat nach heftigen Regenfällen derzeit mit schweren Überflutungen zu kämpfen, Tausende mussten bereits ihre Häuser verlassen. Jetzt musste auch Schauspieler Jason Momoa (46) vor den Fluten flüchten.
Der "Aquaman"-Darsteller, der in North Shore auf der Insel Oahu zu Hause ist, erzählte seinen Fans auf Instagram, dass er gemeinsam mit seiner Familie das Haus verlassen musste, da ein heftiger Sturm drohte, auf den Küstenabschnitt zu treffen.
"Wir sind vorerst in Sicherheit, aber es gibt viele Menschen, denen es nicht so ergangen ist - deshalb senden wir ihnen unsere ganze Liebe", so der 46-Jährige.
In North Shore gehe es "ziemlich heftig zur Sache", auch seien inzwischen über 100.000 Menschen ohne Strom. "Passt gut auf euch auf da draußen", appellierte Momoa an die Menschen.
Der Schauspieler teilte auf Instagram Videos, die die massiven Auswirkungen der tagelangen Regenfälle zeigen. Ganze Straßenzüge wurden von den Wassermassen zerstört, Bäume entwurzelt. US-Medien berichteten, es handele sich um die schlimmsten Überflutungen der vergangenen 20 Jahre.
Wassermassen überfluten Hawaii: Momoa will seiner Gemeinschaft etwas zurückgeben
Gemeinsam mit seiner Freundin Adria Arjona versucht Momoa die hawaiianische Gemeinschaft zu unterstützen, wie er in einem Social-Media-Clip zeigt. Sie verteilten in Zusammenarbeit mit einer Restaurantkette Mahlzeiten an die Menschen, die ihre Häuser verlassen mussten.
"Es ist schwer mitanzusehen, wie Familien obdachlos werden, Gemeinden zu kämpfen haben und unsere obdachlosen Nachbarn am stärksten betroffen sind", so der "Dune"-Darsteller unter dem Video. Daher wolle er den Betroffenen zeigen, dass sie gesehen werden und sie nicht alleine sind.
Titelfoto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa