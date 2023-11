Holt sich Wayne Carpendale hier etwa tierische Inspiration für Haar-Comeback?

Wayne Carpendale (46) trägt kurze Haare - ändert sich das etwa? © Felix Hörhager/dpa

"Wenn ich mir die Jungs so anschaue, hab ich voll Bock, mir wieder die Haare wachsen zu lassen", schreibt der beliebte Schauspieler und Moderator zu seinem neuesten Beitrag auf Instagram.

Zu sehen ist der 46-Jährige in ebenjenem auf vier Schnappschüssen mit den extrem liebenswerten Geschöpfen auf einem Hof am Tegernsee. Dazu hat er noch ein kurzes Video hochgeladen, in dem es ein sehr neugieriges Exemplar zu bewundern gibt.

Bewundernswert findet der Sohn von Schlager-Legende Howard Carpendale (77) zusätzlich zum entspannten Charakter der Tiere demnach vor allem das, was auf deren Kopf wächst. Er selbst hatte sich erst im Frühjahr von seiner Haarpracht getrennt, trägt seitdem einen Kurzhaarschnitt.

Dieser kommt bei seiner mehr als 217.000 Menschen umfassenden Followerschaft allerdings überaus gut an, was auch im Kommentarbereich des Postings einmal mehr deutlich wird. Die große Mehrheit spricht sich - abgesehen von den zahlreichen Liebesbekundungen in Form von Worten und Emojis für die Alpakas - entsprechend für die aktuelle Frisur Carpendales aus.