Wayne Carpendale richtet sich mit Videoclip an Fans "Familiäre Vorbelastung

Wayne Carpendale lässt seine Fans auf Instagram an seinem Leben teilhaben - und nutzt seine Reichweite dabei immer wieder, um wichtige Themen anzusprechen.

Von Richard Reinhart

München - Wayne Carpendale (46) lässt auf Instagram die mehr als 211.000 Menschen, die ihm folgen, an seinem Leben teilhaben. Er nutzt seine Reichweite dabei immer wieder, um wichtige Themen anzusprechen. So auch am Mittwoch.

Vorsorge ist wichtig! Wayne Carpendale (46) hat dies auf Instagram deutlich gemacht. © Montage: Henning Kaiser/dpa, Screenshot/Instagram Wayne Carpendale Zu sehen ist Carpendale auf einer Liege mit einer Kanüle im Arm. Im Hintergrund sind medizinische Geräte zu erkennen. Bevor sich einige Fans des beliebten Moderators und Schauspielers deshalb Sorgen machen: Bei dem 46-Jährigen ist alles in bester Ordnung - und das soll auch so bleiben. Deshalb hat der gebürtige Frechener die Social-Media-Plattform nun genutzt, um auf eine äußerst wichtige Thematik aufmerksam zu machen. "Keine Sorge, alles ist gut, es ist Vorsorge", erklärt Carpendale zu Beginn eines Videos, das am späten Mittwochabend hochgeladen wurde. Er führt aus: "Ich mache heute eine Magen-Darm-Spiegelung." Wayne Carpendale Smiley, der viel Spielraum lässt: Wayne Carpendale hat Ratschlag für Boris Becker Er werde gleich "in einen Dämmerschlaf versetzt", die anschließende Prozedur dauere dann in etwa eine halbe Stunde. Wobei laut Carpendale rund 20 Minuten für die Darm- und weitere zehn Minuten für die Magenspiegelung veranschlagt seien. Im Vorfeld habe er in den vergangenen 24 Stunden natürlich abgeführt, "wie man das halt so macht".

Weshalb er sich auch bereits "tierisch auf meine Butterbrezn" freue, die es nach der Untersuchung immer geben würde. Carpendale erklärt, dass er oft gefragt werde, ob die Spiegelung an sich "blöd oder schlimm ist". Das sei nicht der Fall, "denn man schläft ja". Lediglich das Abführen und die fehlende Nahrungsaufnahme seien schon "ein bisschen nervig".



Wayne Carpendale weist auf große Bedeutung von Vorsorge hin