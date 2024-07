Wegen "Fame Fighting"-Absage: Paulina Ljubas geht auf Sandra Sicora los

Sandra war gemeinsam mit Paulinas Freund Tommy Pedroni (29) in der diesjährigen Staffel von "Prominent getrennt" zu sehen. © RTL

Das bringt Paulina natürlich ganz gehörig auf die Palme! Immerhin wollte die 27-Jährige ihren Zwist mit der Kölnerin eigentlich im November im Ring austragen.

Doch daraus wird nun nichts, wie "Fame Fighting"-Veranstalter Eugen Lopez am Montag via Instagram verkündete. "Paulina Ljubas ist ready und gehyp[t], aber ihre geplante Gegnerin ist nicht so überzeugt davon", schreibt Eugen in seiner Story.

Was er damit meint: Sandra hatte sich auf ihrem eigenen Instagram-Kanal zu Wort gemeldet und die Gründe dafür verraten, warum sie nicht an dem Event teilnehmen will.

Zwar möge sie die Veranstaltung, sehe sich selbst aber nicht im Ring. Überhaupt habe sie auch gar keinen Grund zu kämpfen, berichtet die 32-Jährige, die beteuert: "Ich habe keine Angst, ich bin einfach nicht die Person, die jemand anderem auf die Schnauze hauen möchte."