Wegen Instagram-Post: Olympia-Teilnehmerin im Kritik-Kreuzfeuer

Dillenburg/Iten (Kenia) - Gesa Krause (31) gilt als eine der erfolgreichsten Leichtathletinnen des Landes. Nachdem sie im April des Vorjahres erstmals Mutter wurde , steckt sie derzeit wieder voll in der Wettbewerbsvorbereitung. Ein Instagram-Post erzürnte nun aber Teile ihrer Fanschaft.

Gesa Krause (31) bereitet sich derzeit akribisch auf eine Teilnahme an Olympia in Paris vor. © Harald Tittel/dpa

Besagter Beitrag auf der Foto- und Videoplattform zeigte die 31-Jährige während ihrer intensiven Trainingszeit im Kenianischen Iten. Mit an Bord war währenddessen natürlich auch Töchterchen Lola. Und genau die wurde - zumindest für einige User - zum Stein des Anstoßes.

Seit ihrer Geburt handhabt es die sportliche Neu-Mama so, dass sie ihren Nachwuchs deutlich erkennbar in der Öffentlichkeit präsentiert. In diesem Fall konnte sich ein Kommentator die Äußerung "immer wieder Kinder im Netz posten. Dass du das nicht checkst, spricht nicht für dich" nicht sparen.

Es war keinesfalls das erste Mal, dass Krause für ihre Handhabe massiv kritisiert wurde. Praktisch ab der Geburt ihrer bald einjährigen Tochter gab es immer wieder Stimmen, die lauthals gegen die zugegebenermaßen zuckersüßen Babyfotos protestierten.

Beirren ließ sich die 31-Jährige davon aber keinesfalls. Denn auf ihrem Profil finden sich immer wieder niedlicher Familienfotos, auf denen Lola weiterhin unverhüllt zu sehen ist. Dies führte wiederum dazu, dass eine Userin den großen Vergleich anstellte und eher eine optische Ähnlichkeit mit Papa Robert Blumentritt festzustellen vermochte.

Für die gebürtige Hessin waren alle diese Anmerkungen aber scheinbar allesamt keine Reaktion wert. Denn Krause hat ein gewaltiges, sportliches Ziel vor Augen, dem sie derzeit nahezu alles unterordnet.