Wegen krassem Unwetter: TV-Moderator Elton strandet auf Mallorca!

Das sei sogar so schlimm gewesen, dass der Taxifahrer Elton und seine Freunde um drei Uhr am frühen Montagmorgen an einer Tankstelle absetzte und die Weiterfahrt verweigerte. Der Grund: Die Straße sei nicht mehr befahrbar.

Doch als sich die muntere Partycrew schließlich in ein Taxi setzte, um endlich in Richtung Urlaubsfinca abzudüsen, kommt es zur Katastrophe: Ein heftiges Unwetter hat plötzlich die gesamte Balearen-Insel lahmgelegt. Zahlreiche Straßen waren überflutet, selbst Autos wurden von den Wassermassen mitgerissen.

Dabei hatte der Tag so gut angefangen! Gemeinsam mit Freunden ist Elton auf die spanische Sonneninsel gereist, um das allerletzte Party-Wochenende in dieser Saison ausgiebig zu feiern - mit Erfolg!

Bei Instagram hat Elton von der Horror-Nacht berichtet. Am Morgen war seine Laune dann aber schnell wieder besser. © Bildmontage: Instagram/elton_tv (Screenshots)

Das berichtet Elton in seiner Instagram-Story.

In T-Shirt und kurzer Hose harrte der TV-Star zunächst noch an einer Zapfsäule gelehnt aus, startete kurzerhand sogar einen Livestream in den sozialen Medien, in denen er darüber witzelte, dass er sich bei "Elton vs. Wild" befinden würde.

"Nachdem wir jetzt über zwei Stunden an der Tankstelle waren und der Tankstellenbesitzer uns nicht reingelassen hat, hat es nun aufgehört zu regnen und es ist sternenklarer Himmel", berichtet der 53-Jährige schließlich in seiner Story.

Weil sich parallel dazu allerdings keine Mitfahrgelegenheit gefunden habe, habe sich der gesamte Tross schließlich dazu entschlossen, zu Fuß in Richtung Finca zu wandern - ein gewaltiger Marsch! Immerhin liegt das Urlaubsdomizil der Gruppe nahe Campos, etwa 30 Autominuten vom Ballermann entfernt.

Unterkriegen lassen wollte sich Elton davon allerdings nicht: Nach insgesamt fünf Stunden konnte der Moderator schließlich Vollzug melden. Hustend resümiert er: "Es war auf jeden Fall ein Erlebnis, muss man mal so sagen."