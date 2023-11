Wegen Siri: Barbra Streisand beschwert sich bei Apple!

Schon früher hatte sie erklärt, dass das S in ihrem Nachnamen stimmlos - also zischend - ausgesprochen werde. Ein Z wird im Englischen dagegen stimmhaft und damit weich ausgesprochen.

"Und er sorgte dafür, dass Siri die Aussprache meines Namens korrigierte." Die vielfach ausgezeichnete Künstlerin, die in ihren neuen Memoiren "My Name Is Barbra" von ihrem Aufstieg zum Weltstar erzählt, fügte hinzu: "Das ist ein Vorteil von Ruhm!"