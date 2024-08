Wegen Unfall-Drama auf Kölner Autobahn: Verpasst Marc Eggers jetzt seinen Auftritt am Ballermann?

Just in diesem Moment war der 37-Jährige schon unterwegs zum Flughafen, um auf die Sonneninsel zu fliegen - und landete prompt in der Sperrung.

In seiner Instagram-Story berichtete Marc Eggers von dem schlimmen Unfall auf der Kölner Autobahn. © Bildmontage: Instagram/marceggers (Screenshots)

Kurzerhand fasste sich Marc also ein Herz, bezahlte das Taxi, schnappte seinen Koffer - und marschierte zu Fuß in Richtung Airport ab.

Half am Ende aber nichts: Obwohl sich der Wahl-Kölner an anderer Stelle noch von einem Uber hatte einsammeln lassen, verpasste er seinen Flug und musste sich einen neuen buchen - inklusive vierstündiger Wartezeit am Gate.

Dennoch ist der Entertainer am Ende versöhnlich - und richtet sich mit ernsten Worten an seine Community: "Alles schei*egal im Verhältnis! Das war wirklich ein schrecklicher Unfall. Es gibt so viel Wichtigeres im Leben! Daher kann man an dieser Stelle einfach nur alles, alles Gute wünschen."