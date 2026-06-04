Wegen Unwetter: Nena-Konzert plötzlich abgesagt!

Braunschweig - Das Konzert der Sängerin Nena (66, "99 Luftballons") in Braunschweig ( Niedersachsen ) ist wegen eines aufziehenden Unwetters abgesagt worden.

Das Konzert von Sängerin Nena (66) in Braunschweig musste witterungsbedingt abgesagt werden. © Jan Woitas/dpa

"Es werden sehr starke Sturmböen erwartet und der Veranstalter hält das Risiko für zu hoch", teilte die Sängerin auf Instagram mit. "Es tut mir sehr leid, ich habe mich sehr auf die Show gefreut."

Eine Stunde vor dem geplanten Konzertbeginn forderte der Veranstalter Undercover die Gäste online auf, den Braunschweiger Lokpark zu verlassen.

"Falls ihr vor Ort seid, folgt bitte den Anweisungen des Sicherheitspersonals und nehmt aufeinander Rücksicht", heißt es auf Instagram. Das Management der Sängerin war zunächst nicht für ein Statement zu erreichen.

Die Open-Air-Show war ausverkauft.