Weggefährte Jean Todt nach Besuch bei Schumacher stinksauer: "Sie wissen gar nichts"

Nur wenigen Menschen gewährt Corinna Schumacher den Zugang zu ihrem Mann. Todt gehört vom Tag des Ski-Unfalls an zu dem Kreis der Auserwählten.

In der Dokumentation "La Methode" blickte Todt auf das tragische Unglück in den Alpen und die Folgejahre zurück. "Michael ist immer noch präsent in meinem Leben und wird das immer bleiben, gleich in welcher Situation", betonte der Franzose.

Auf den 91-fachen Grand-Prix-Sieger lässt der Sohn polnischer Einwanderer ohnehin nichts Schlechtes kommen. "Auf viele wirkte Michael arrogant und unausstehlich, aber diese Einstellung hat ihm dabei geholfen, seine Schüchternheit zu verdecken", erklärte Todt.

Er habe Michael als sehr bescheidenen Menschen kennengelernt, der immer zuerst sich und nie das Team infrage gestellt habe. Als Beispiel führte der 77-Jährige den Unfall in Silverstone an.

Damals hatten an Michaels Ferrari die Bremsen versagt, woraufhin der heute 54-Jährige ungebremst in einen Reifenstapel krachte und sich ein Bein brach. Es habe im Anschluss keinerlei Schuldzuweisungen seitens des gebürtigen Kerpeners gegeben.