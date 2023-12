Weihnachtsgeschenk der besonderen Art: Olly Murs wird Vater

Das Foto sammelte in weniger als 24 Stunden fast 500.000 Gefällt-Mir-Angaben und mehr als 8000 Kommentare.

Ein kleiner Murs sorgt für großen Wirbel in den sozialen Netzwerken. Der britische Popstar teilte ein süßes Foto seiner Frau auf Instagram.

Die britische "The Sun" berichtete im Juli dieses Jahres von der Hochzeit des Sängers und seiner Bodybuilder-Freundin. Craig David, ein Freund des Sängers, legte auf der Hochzeit auf.

Ausgefallen: Angeblich ließ sich das Brautpaar mit seinen Gästen das Hochzeitsessen aus einem McDonald's-Foodtruck servieren. So ließ sich das Paar mit seinen 60 Gästen Chicken-Nuggets schmecken.

Die Hochzeitsfeier dauerte insgesamt drei Tage an. Gefeiert wurde auf der Insel "Osea Island", direkt vor der englischen Küste.

Den Kinderwunsch hatte das Paar offenbar direkt nach der Hochzeit gehabt. So sagte der Sänger in einem Interview mit dem britischen "Hello! Magazin": "Wir sind bereit, unsere eigenen kleinen Murs herumlaufen zu lassen. Es ist etwas ganz Besonderes, dass wir unsere Kinder eines Tages auf die Insel Osea mitnehmen und sagen können: 'Hier haben wir geheiratet'."

Das Paar ist seit 2019 zusammen, verlobte sich 2022. Angeblich lernten sie sich in einem Fitnessstudio in Essex kennen.